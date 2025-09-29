Bild: «Боруссия» не обсуждает продление контракта с полузащитником Брандтом
Вопрос о продлении контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Брандтом больше не обсуждается, сообщает Bild.
По данным источника, в «Боруссии» намерены добиться трансфера 29-летнего немца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Между тем решение пересмотрят, если футболист значительно улучшит свою статистику.
В сезоне-2025/26 Брандт в 6 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Новости