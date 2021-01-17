Bild: Хюнтелар принял решение вернуться в «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар принял решение вернуться в «Шальке», сообщает Bild.

По информации источника, 37-летний голландец объявит о своем решении сегодня, после матча с «Фейеноордом». Сообщается, что футболист хочет помочь команде из Гельзенкирхена спастись от вылета из бундеслиги по итогам сезона.

В сезоне-2020/21 Хюнтелар провел 14 матчей за «Аякс», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Игрок выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год.