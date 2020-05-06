Bild: Бундеслига возобновится 15 мая

Турнир в первой бундеслиге будет возобновлен 15 мая, сообщают немецкие СМИ. В частности, об этом пишут Bild и Kicker.

Ранее власти Германии разрешили возобновить соревнования. Игры будут проходить без зрителей. Было объявлено, что первые матчи после паузы пройдут в мае, но точная дата официально пока не названа. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

По имеющимся данным, 15, 16 и 17 мая пройдут матчи 26-го тура. Среди них — рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке».