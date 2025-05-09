Bild: «Бавария» договорилась с Вирцем о трансфере

«Бавария» достигла договоренности с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем о его переходе в мюнхенский клуб, сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» готова заплатить леверузенскому клубу 100 миллионов евро за трансфер хавбека этим летом. Также отмечается, что Вирц готов отложить переход до 2026 года, если клубы не смогут договориться.

В этом сезоне на счету 22-летнего футболиста 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с «Байером» рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоиость футболиста в 140 миллионов евро.