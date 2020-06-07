Бернд Лено: «Бавария» уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено поделился мнением о конкуренции в чемпионате Германии.

— «Бавария» уже чемпион, как и всегда, — приводит слова Лено Swr.de. — Это скучно и грустно. Хочется увидеть захватывающую борьбу в чемпионате, но в ближайшем будущем такого не произойдет, кажется. «Бавария» слишком сильна.

После 30 матчей бундеслиги «Бавария» с 70 очками лидирует в турнирной таблице. Идущая на втором месте дортмундская «Боруссия» отстает на 7 очков.