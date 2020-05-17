Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии-2019/20, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Не будет фанатов — что ж, сейчас людям есть о чем подумать, — цитирует L'Equipe Павара. — Тем не менее, есть болельщики, которые очень ждут возвращения футбола, или же те, кто заболел, но кому это может пойти на пользу. Футбол — спектакль. Любая демонстрация умений или красивый гол может вызвать эмоции, которых так не хватает. Я считаю, что именно поэтому мы, футболисты, и можем быть полезны прямо сейчас, можем помочь людям. Мы будем играть ради болельщиков.

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В воскресенье, 17 мая «Бавария» проведет свой первый матч после паузы на выезде против берлинского «Униона». Начало — в 19.00 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Униона» — 14,25, ничья — 7,25, победа «Баварии» — 1,18.