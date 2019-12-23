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Бенталеб может перейти из «Шальке» в «Вердер»

18:44
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Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб близок к уходу из клуба этой зимой. 25-летний алжирец недоволен отсутствием игровой практики, в результате чего у него случился конфликт с главным тренером Дэвидом Вагнером, из-за чего Бенталеб решил найти себе новую команду, сообщает Bild.

На игрока претендует «Вердер». Клуб из Бремена готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро.

В текущем сезоне алжирец не провел ни одной минуты на поле в рамках бундеслиги.

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