Бенталеб может перейти из «Шальке» в «Вердер»

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб близок к уходу из клуба этой зимой. 25-летний алжирец недоволен отсутствием игровой практики, в результате чего у него случился конфликт с главным тренером Дэвидом Вагнером, из-за чего Бенталеб решил найти себе новую команду, сообщает Bild.

На игрока претендует «Вердер». Клуб из Бремена готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро.

В текущем сезоне алжирец не провел ни одной минуты на поле в рамках бундеслиги.