Беллингем стал самым дорогим игроком мира по версии CIES, Фоден — второй, Мбаппе — третий
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг самых дорогих игроков мира.
Организация на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира.
Самым дорогим игроком по версии CIES стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста оценена в 208,2 миллиона евро.
Второе место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 миллиона евро. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 190,7 миллиона евро.
Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES.
Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков по версии CIES Football Observatory:
1. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 208,2 миллиона евро;
2. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 200,5 миллиона евро;
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 191,7 миллиона евро;
4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 190,5 миллиона евро;
5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 174,9 миллиона евро;
6. Педри («Барселона») — 170,2 миллиона евро;
7. Гави («Барселона») — 147,6 миллиона евро;
8. Джамал Мусиала («Бавария») — 145,1 миллиона евро;
9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») — 125,8 миллиона евро;
10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») — 123,5 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2