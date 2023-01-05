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Сегодня, 16:37

Беллингем стал самым дорогим игроком мира по версии CIES, Фоден — второй, Мбаппе — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг самых дорогих игроков мира.

Организация на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира.

Самым дорогим игроком по версии CIES стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста оценена в 208,2 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 миллиона евро. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 190,7 миллиона евро.

Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES.

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков по версии CIES Football Observatory:

1. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 208,2 миллиона евро;

2. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 200,5 миллиона евро;

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 191,7 миллиона евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 190,5 миллиона евро;

5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 174,9 миллиона евро;

6. Педри («Барселона») — 170,2 миллиона евро;

7. Гави («Барселона») — 147,6 миллиона евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») — 145,1 миллиона евро;

9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») — 125,8 миллиона евро;

10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») — 123,5 миллиона евро.

Источник: CIES Football Observatory
Килиан Мбаппе
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джуд Беллингем
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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