Беллингем о пенальти в игре с «Баварией»: «У этого арбитра в карьере был договорной матч, чего от него ждать?»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после матча 14-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3) выразил несогласие с назначением пенальти в ворота своей команды.
«Я считаю, что это не был пенальти, — сказал англичанин в интервью Viaplay после игры. — Хуммельс даже не смотрел на мяч, он боролся за то, чтобы получить его (мяч попал в руку Хуммельсу — Прим. «СЭ»). Я не думаю, что он вообще видел мяч. Вы можете посмотреть на многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даете арбитру, у которого в карьере был договорной матч, обслуживать самый большой матч в Германии. Чего вы тогда ждете?»
Главным арбитром матча был Феликс Цвайер. Ранее он был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, который был уличен в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранен на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью игр с фиксированным результатом, но он отказывался.
Решающий мяч с пенальти за игру рукой Хуммельса забил Роберт Левандовски.
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