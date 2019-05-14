03:00 | Футбол — Германия

Байерлорцер возглавил "Кельн" после возвращения команды в бундеслигу

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Новым главным тренером "Кельна" стал Ахим Байерлорцер, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним будет действовать до лета 2021 года.

51-летний специалист в последнее время тренировал "Ян Регенсбург", который он возглавил в 2017 году. Команда идет восьмой во второй бундеслиге. Также он тренировал "Швабах", "Кляйзендельбах" и "РБ Лейпциг" в качестве и.о. главного тренера. Кроме того, он работал с юношескими командами "Лейпцига".

"Кельн" ранее досрочно обеспечил себе возвращение в первую бундеслигу. В нынешнем сезоне с "козлами" работал Андре Павлак и Маркус Анфанг.

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https://www.sport-express.ru/football/germany/

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