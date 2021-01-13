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«Байер» заплатит 1,5 миллиона фунтов за защитника «Манчестер Юнайтед»

08:13
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Стали известны условия перехода защитника «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса в «Байер».

По информации Manchester Evening News, клуб из Леверкузена заплатит за 23-летнего голландца 1,5 миллиона фунтов. Сообщается, что футболист не стал продлевать контракт с «МЮ», поскольку его не устроили предложенные условия.

В сезоне-2020/21 Фосу-Менса провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,6 миллиона фунтов.

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