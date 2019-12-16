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«Байер» заключил контракт с полузащитником «Ривер Плейта»

19:43
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Полузащитник «Ривер Плейта» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Байере». 21-летний аргентинец подписал контракт до 2025 года, сообщает официальный сайт «Байера».

В Германию Паласиос приедет в январе 2020 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 22,2 миллиона евро. Также «Ривер Плейт» получит 10 процентов от суммы последующей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Паласиос провел за «Ривер» 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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