«Байер» заключил контракт с полузащитником «Ривер Плейта»
19:43
Полузащитник «Ривер Плейта» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Байере». 21-летний аргентинец подписал контракт до 2025 года, сообщает официальный сайт «Байера».
? ?Bienvenido, Exequiel #Palacios!#Werkself | #Palacios2025 pic.twitter.com/gn06UmvqvC— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 16, 2019
В Германию Паласиос приедет в январе 2020 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 22,2 миллиона евро. Также «Ривер Плейт» получит 10 процентов от суммы последующей продажи игрока.
В нынешнем сезоне Паласиос провел за «Ривер» 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...