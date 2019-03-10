"Байер" вырвал победу у "Ганновера"

"Байер" победил "Ганновер" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии (3:2). Дублем в составе клуба из Леверкузена нападающий Кевин Фолланд, победный гол на счету хавбека Кая Хаверца.

"Байер" набрал 42 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ганновер" с 14 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"Ганновер-96" - "Байер" - 2:3 (0:2)

Голы: Фолланд, 13 (0:1). Фолланд, 28 (0:2). Жонатас, 51 (1:2). Вайзер, 73 - в свои ворота (2:2). Хаверц, 87 (2:3).

"Ганновер-96": Эссер, Корб (Фелипе, 90), Альборнос, Виммер, Антон, Швеглер, Бакалорц, Харагути, Уоллас (Вейдандт, 46), Майна (Муслия, 68), Жонатас.

"Байер": Храдецки, Драгович, Вайзер, Та, Едвай, Баумгартлингер, Арангис (Кор, 61), Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Беллараби, 66).

Предупреждения: Едвай, 6. Виммер, 14. Альборнос, 76. Швеглер, 90+2.

Судья: Шторкс.

10 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

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