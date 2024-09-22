«Байер» вырвал победу в матче с «Вольфсбургом» благодаря голу Бонифаце в добавленное время
«Байер» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 4:3.
У клуба из Леверкузена в основное время отличились Флориан Вирц, Джонатан Та и Пьеро Хинкапи. За гостей забитыми мячами отметились Себастиан Борнов и Маттиас Сванберг. В начале матча защитник хозяев Норди Мукиеле забил автогол.
На 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт. Через три минуты после этого Виктор Бонифаце забил гол и принес победу хозяевам.
«Байер» набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в бундеслиге. «Вольфсбург» с 3 баллами идет на 13-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
5
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
7
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
8
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
9
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
10
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
11
|Аугсбург
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
12
|Вольфсбург
|4
|1
|0
|3
|8-9
|3
|
13
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
15
|Майнц
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
16
|Бохум
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Ст-Паули
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|20.09
|21:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|21.09
|16:30
|
Бохум – Хольштайн
|2 : 2
|21.09
|16:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|0 : 3
|21.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|21.09
|16:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 5
|21.09
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|2 : 0
|22.09
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|4 : 3
|22.09
|18:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|22.09
|20:30
|
Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Фабиан Ридер
Штутгарт
|2
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Янник Герхардт
Вольфсбург
|3
|1
|0