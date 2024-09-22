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«Байер» вырвал победу в матче с «Вольфсбургом» благодаря голу Бонифаце в добавленное время

Алина Савинова
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22 сентября. «Байер» победил «Вольфсбург» в матче бундеслиги (4:3).
Фото Reuters

«Байер» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 4:3.

У клуба из Леверкузена в основное время отличились Флориан Вирц, Джонатан Та и Пьеро Хинкапи. За гостей забитыми мячами отметились Себастиан Борнов и Маттиас Сванберг. В начале матча защитник хозяев Норди Мукиеле забил автогол.

На 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт. Через три минуты после этого Виктор Бонифаце забил гол и принес победу хозяевам.

«Байер» набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в бундеслиге. «Вольфсбург» с 3 баллами идет на 13-й позиции.

Футбол
ФК Байер
ФК Вольфсбург
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1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 Байер 4 3 0 1 13-9 9
3
 Фрайбург 4 3 0 1 8-4 9
4
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
5
 Унион Б 4 2 2 0 4-2 8
6
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
7
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
8
 Хайденхайм 4 2 0 2 8-7 6
9
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
10
 Штутгарт 3 1 1 1 7-7 4
11
 Аугсбург 3 1 1 1 5-7 4
12
 Вольфсбург 4 1 0 3 8-9 3
13
 Боруссия М 4 1 0 3 5-8 3
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
15
 Майнц 3 0 2 1 5-6 2
16
 Бохум 4 0 1 3 3-7 1
17
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
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 Ст-Паули 3 0 0 3 1-6 0
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