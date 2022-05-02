«Байер» ведет переговоры о новом контракте с голкипером Градецки

«Байер» хочет сохранить в составе голкипера Лукаша Градецки. Немецкий клуб уже начал переговоры с 32-летним вратарем сборной Финляндии, сообщает Bild.

Нынешний договор Градецки с клубом из Леверкузена истекает летом 2023 года.

Градецки выступает за «Байер» с 2018 года, когда перешел в клуб из «Айнтрахта».

В этом сезоне он провел 30 матчей в бундеслиге, в которых пропустил 42 мяча.

Напомним, что за «Байер» также выступает российский голкипер Андрей Лунев.