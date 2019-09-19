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«Байер» увеличил зарплату Хаверца

17:28
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«Байер» заключил новый контракт с полузащитником Каем Хаверцом на улучшенных условиях. Руководство клуба увеличило зарплату 20-летнего хавбека более чем в два раза. Теперь зарплата Хаверца составляет 5 миллионов евро за сезон без учета бонусов, утверждает Bild.

Действующий контракт Хаверца с «Байером» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей в футболке красно-черных, отличившись двумя голами.

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