«Байер» установил рекорд бундеслиги в выездных матчах

«Байер» в гостях сыграл вничью с «Майнцем» (2:2) в 34-м туре немецкой бундеслиги.

Леверкузенцы продлили серию без поражений в выездных матчах чемпионата Германии до 34 матчей. Это рекорд бундеслиги, сообщает Opta Franz. Команда Хаби Алонсо побила рекорд «Баварии».

«Байер» с 69 очками финишировал на втором месте в бундеслиге.