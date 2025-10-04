«Байер» победил «Юнион» и одержал вторую победу подряд в бундеслиге

«Байер» дома обыграл «Юнион» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:0.

У хозяев забили Эрнест Поку и Кристиан Кофане.

«Байер» одержал вторую подряд победу в бундеслиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице с 11 очками. «Унион» идет на 12-й строчке с 7 очками.

В следующем туре «Байер» сыграет на выезде с «Майнцем», а «Унион» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».