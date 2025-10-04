«Байер» победил «Юнион» и одержал вторую победу подряд в бундеслиге
«Байер» дома обыграл «Юнион» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:0.
У хозяев забили Эрнест Поку и Кристиан Кофане.
«Байер» одержал вторую подряд победу в бундеслиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице с 11 очками. «Унион» идет на 12-й строчке с 7 очками.
В следующем туре «Байер» сыграет на выезде с «Майнцем», а «Унион» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
5
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
6
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
7
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
10
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
11
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
14
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
15
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
16
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
17
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
