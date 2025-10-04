Футбол
Сегодня, 18:40

«Байер» победил «Юнион» и одержал вторую победу подряд в бундеслиге

«Байер» дома обыграл «Юнион» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:0.

У хозяев забили Эрнест Поку и Кристиан Кофане.

«Байер» одержал вторую подряд победу в бундеслиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице с 11 очками. «Унион» идет на 12-й строчке с 7 очками.

В следующем туре «Байер» сыграет на выезде с «Майнцем», а «Унион» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
04 октября, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Унион Б

Футбол
ФК Байер
ФК Унион Берлин
«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
5
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
6
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
7
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
8
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
9
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
10
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
11
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
12
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
13
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
14
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
15
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
16
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
17
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

