«Байер» и «Унион» встретятся в матче 29-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Байер» — «Унион» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.

12 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Байер» идет вторым в чемпионате Германии, набрав 62 очка и отставая от «Баварии» на шесть очков. «Унион» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы лиги с 34 очками.