14 февраля, 19:22

«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в Бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Getty Images

«Байер» дома победил «Санкт-Паули» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 4:0.

По голу забили Джарелл Куанса (13-я минута), Патрик Шик (14-я), Эдмонд Тапсоба (52-я) и Эрнест Поку (78-я).

«Байер» (39 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Санкт-Паули» (17 очков) идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.
14 февраля, 17:30. БайАрена (Леверкузен)
Байер
4:0
Санкт-Паули
Таблица Бундеслиги
ФК Байер
ФК Санкт-Паули
«Вердер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

Дубль Кейна принес «Баварии» крупную победу над «Вердером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 18 3 1 82-19 57
2
 Боруссия Д 22 15 6 1 47-20 51
3
 Хоффенхайм 22 14 3 5 47-28 45
4
 Штутгарт 22 13 3 6 41-29 42
5
 РБ Лейпциг 22 12 4 6 42-30 40
6
 Байер 21 12 3 6 43-27 39
7
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 44-46 31
8
 Фрайбург 22 8 6 8 32-36 30
9
 Аугсбург 22 7 4 11 25-39 25
10
 Гамбург 21 6 7 8 24-31 25
11
 Унион Б 22 6 7 9 28-37 25
12
 Кельн 22 6 5 11 31-37 23
13
 Боруссия М 22 5 7 10 25-37 22
14
 Майнц 22 5 6 11 25-37 21
15
 Вольфсбург 22 5 5 12 31-46 20
16
 Вердер 22 4 7 11 22-42 19
17
 Ст-Паули 22 4 5 13 20-39 17
18
 Хайденхайм 22 3 4 15 19-48 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.02 22:30 Майнц – Гамбург - : -
21.02 17:30 Бавария – Айнтрахт Ф - : -
21.02 17:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
21.02 17:30 Унион Б – Байер - : -
21.02 17:30 Вольфсбург – Аугсбург - : -
21.02 20:30 РБ Лейпциг – Боруссия Д - : -
22.02 17:30 Фрайбург – Боруссия М - : -
22.02 19:30 Ст-Паули – Вердер - : -
22.02 21:30 Хайденхайм – Штутгарт - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 26
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 13
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 12
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 16
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 10
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 10
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 18 2 4
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 18 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 17 1 5
Вся статистика

