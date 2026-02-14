«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в Бундеслиге
«Байер» дома победил «Санкт-Паули» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 4:0.
По голу забили Джарелл Куанса (13-я минута), Патрик Шик (14-я), Эдмонд Тапсоба (52-я) и Эрнест Поку (78-я).
«Байер» (39 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Санкт-Паули» (17 очков) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Бундеслиги
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|18
|3
|1
|82-19
|57
|
2
|Боруссия Д
|22
|15
|6
|1
|47-20
|51
|
3
|Хоффенхайм
|22
|14
|3
|5
|47-28
|45
|
4
|Штутгарт
|22
|13
|3
|6
|41-29
|42
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|42-30
|40
|
6
|Байер
|21
|12
|3
|6
|43-27
|39
|
7
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|44-46
|31
|
8
|Фрайбург
|22
|8
|6
|8
|32-36
|30
|
9
|Аугсбург
|22
|7
|4
|11
|25-39
|25
|
10
|Гамбург
|21
|6
|7
|8
|24-31
|25
|
11
|Унион Б
|22
|6
|7
|9
|28-37
|25
|
12
|Кельн
|22
|6
|5
|11
|31-37
|23
|
13
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|25-37
|22
|
14
|Майнц
|22
|5
|6
|11
|25-37
|21
|
15
|Вольфсбург
|22
|5
|5
|12
|31-46
|20
|
16
|Вердер
|22
|4
|7
|11
|22-42
|19
|
17
|Ст-Паули
|22
|4
|5
|13
|20-39
|17
|
18
|Хайденхайм
|22
|3
|4
|15
|19-48
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.02
|22:30
|Майнц – Гамбург
|- : -
|21.02
|17:30
|Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.02
|17:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|21.02
|17:30
|Унион Б – Байер
|- : -
|21.02
|17:30
|Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|21.02
|20:30
|РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|22.02
|17:30
|Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|22.02
|19:30
|Ст-Паули – Вердер
|- : -
|22.02
|21:30
|Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|26
|
|
Луис Диас
Бавария
|13
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|12
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|16
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|10
|
|
Луис Диас
Бавария
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|18
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|18
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|17
|1
|5
