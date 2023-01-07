«Байер» с Луневым в воротах обыграл «Венецию» в товарищеском матче

«Байер» одержал победу над «Венецией» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Ворота «Байера» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Лунев. Во втором тайме у «Байера» на замену вышел экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев начинал эту встречу на скамейке запасных.