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Сегодня, 19:17

«Байер» с Луневым в воротах обыграл «Венецию» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Байер» одержал победу над «Венецией» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Ворота «Байера» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Лунев. Во втором тайме у «Байера» на замену вышел экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев начинал эту встречу на скамейке запасных.

Андрей Лунев
Денис Черышев
ФК Байер
ФК Венеция
0
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3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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РБ Лейпциг – Бавария
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Айнтрахт Ф – Шальке
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21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
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РБ Лейпциг

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 10
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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 9
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РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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