«Байер» разгромил клуб из четвертого дивизиона и вышел в финал Кубка Германии
9 июня 2020, 23:49
«Байер» вышел в финал Кубка Германии. В игре 1/2 финала Клуб из Леверкузена победил «Саарбрюккен», представляющий четвертый по силе дивизион Германии — 3:0.
В финале соперником «Байера» станет победитель другого полуфинала — «Бавария» — «Айнтрахт». Игра состоится в Мюнхене 10 июня.
Кубок Германии
1/2 финала
«Саарбрюккен» — «Байер» — 0:3 (0:2)
Голы: Диаби, 11 (0:1). Аларио, 19 (0:2). Беллараби, 58 (0:3).
Предупреждение: Тапсоба, 7.
Судья: Винкманн.
9 июня. Фельклинген. Стадион «Херманн-Нойбергер-Штадион».