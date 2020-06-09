«Байер» разгромил клуб из четвертого дивизиона и вышел в финал Кубка Германии

«Байер» вышел в финал Кубка Германии. В игре 1/2 финала Клуб из Леверкузена победил «Саарбрюккен», представляющий четвертый по силе дивизион Германии — 3:0.

В финале соперником «Байера» станет победитель другого полуфинала — «Бавария» — «Айнтрахт». Игра состоится в Мюнхене 10 июня.

Кубок Германии

1/2 финала

«Саарбрюккен» — «Байер» — 0:3 (0:2)

Голы: Диаби, 11 (0:1). Аларио, 19 (0:2). Беллараби, 58 (0:3).

Предупреждение: Тапсоба, 7.

Судья: Винкманн.

9 июня. Фельклинген. Стадион «Херманн-Нойбергер-Штадион».