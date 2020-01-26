«Байер» разгромил «Фортуну» и поднялся на пятое место в бундеслиге

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Байер» обыграл «Фортуну» со счетом 3:0. Эта победа позволила леверкузенцам, которые одержали три победы кряду, подняться на пятое место в бундеслиге

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

«Байер» — «Фортуна» — 3:0 (1:0)

Голы: Хаверц, 40 (1:0). Л. Бендер, 79 (2:0). Аларио, 89 — с пенальти (3:0).

«Байер»: Храдецки, С. Бендер, Та, Синкгравен, Л. Бендер, Баумгартлингер, Беллараби (Бэйли, 63), Демирбай, Хаверц, Фолланд, Диаби (Аларио, 75).

«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Финк (Штегер, 63), Моралес, Томми (Ампома, 87), Соботтка, Хеннингс, Скрцибски (Ковнацки, 65).

Предупреждения: Хоффманн, 19. Ковнацки, 86. Хеннингс, 87.

Судья: Шлагер (Германия).

26 января. Леверкузен. Стадион «БайАрена».