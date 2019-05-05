"Байер" разгромил на своем поле франкфуртский "Айнтрахт" (6:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Хозяева забили свои шесть мячей в первом тайме встречи.

"Байер" занимает пятое место с 54 очками в турнирной таблице чемпионата Германии. "Айнтрахт" с 54 баллами располагается на четвертой строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

32-й тур

"Байер" - "Айнтрахт Ф" - 6:1 (6:1)

Голы: Хаверц, 2 (1:0). Брандт, 13 (2:0). Костич, 14 (2:1). Аларио, 23 (3:1). Арангис, 28 (4:1). Аларио, 34 (5:1). Хинтереггер, 36 - в свои ворота (6:1).

"Байер": Храдецки, С.Бендер (Драгович, 60), Та, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 67), Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Паулинью, 83).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 74), Виллемс (Гачинович, 37), Туре, Н`Дика (Йович, 37), Фернандеш, Хасебе, Костич, Ребич.

Предупреждения: Хинтереггер, 43. Абраам, 44. Фернандеш, 88.

Судья: Хартманн (Германия).

5 мая. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

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