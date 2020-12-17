«Байер» продлил контракты с Диаби и Тапсоба

«Байер» на официальном сайте объявил о продлении контратов с полузащитником Муссой Диаби и защитником Эдмоном Тапсоба.

Новое соглашение 21-летнего Тапсоба с клубом рассчитано до 2026 года. 21-летний Диаби подписал контракт до 2025-го.

Полузащитник выступает в «Байере» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 19 матчах, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Защитник перешел в немецкий клуб в январе 2020 года. В активе игрока 14 игр за команду.