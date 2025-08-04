«Байер» продлил контракт с Патриком Шиком
Нападающий «Байера» Патрик Шик подписал новый контракт с клубом, сообщается на сайте леверкузенцев.
Новое соглашение с 29-летним чехом рассчитано до лета 2030 года.
Шик выступает за «Байер» с 2020 года. Он провел за команду 168 матчей, забил 81 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 27 миллионов евро.
Новости