4 августа, 15:28

«Байер» продлил контракт с Патриком Шиком

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Байера» Патрик Шик подписал новый контракт с клубом, сообщается на сайте леверкузенцев.

Новое соглашение с 29-летним чехом рассчитано до лета 2030 года.

Шик выступает за «Байер» с 2020 года. Он провел за команду 168 матчей, забил 81 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 27 миллионов евро.

Патрик Шик
Футбол
ФК Байер
Голкипер «Баварии» Ульрайх сообщил о смерти сына

Умер чемпион мира по футболу 1990 года немец Милль
