«Байер» продлил контракт с Беллараби

«Байер» подписал новый контракт с полузащитником Каримом Беллараби. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2023 года. Предыдущее соглашение истекало в 2021 году.

Karim Bellarabi has extended his contract with the Werkself! pic.twitter.com/v1jTymxvSy — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 13, 2020

В сезоне-2019/20 30-летний футболист провел 39 матчей за «Байер» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах.