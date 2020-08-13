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«Байер» продлил контракт с Беллараби

17:46
Карим Беллараби. Фото ФК "Байер".
Карим Беллараби. Фото ФК "Байер".
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«Байер» подписал новый контракт с полузащитником Каримом Беллараби. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2023 года. Предыдущее соглашение истекало в 2021 году.

В сезоне-2019/20 30-летний футболист провел 39 матчей за «Байер» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах.

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