«Байер» показал видео медосмотра и подписания контракта с Луневым

«Байер» выложил видео, в котором показаны первые часы российского вратаря Андрея Лунева в немецком клубе. Голкипер познакомился с персоналом, прошел медосмотр и подписал контракт.

Контракт с 29-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года. Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.

Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).