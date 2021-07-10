«Байер» показал видео медосмотра и подписания контракта с Луневым
11:48
«Байер» выложил видео, в котором показаны первые часы российского вратаря Андрея Лунева в немецком клубе. Голкипер познакомился с персоналом, прошел медосмотр и подписал контракт.
Контракт с 29-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года. Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).
Опрос
проголосовало: 179Все опросы
Что ждет Лунева в «Байере»?
Читайте также
«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю