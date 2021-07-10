Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Байер» показал видео медосмотра и подписания контракта с Луневым

11:48
Андрей Лунев.
Андрей Лунев.
Теги:

«Байер» выложил видео, в котором показаны первые часы российского вратаря Андрея Лунева в немецком клубе. Голкипер познакомился с персоналом, прошел медосмотр и подписал контракт.

Контракт с 29-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года. Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.

Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 179
Все опросы
Что ждет Лунева в «Байере»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя и где смотреть трансляцию бесплатно
Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде
Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд