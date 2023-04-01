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Сегодня, 06:58

«Байер» подпишет 20-летнего защитника сборной Бразилии Артура

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Байер» договорился о трансфере защитника бразильского клуба «Америка» Артура, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Немецкая команда заплатит за 20-летнего футболиста 7 миллионов евро, в ближайшие дни он пройдет медосмотр и подпишет все документы. Трансфер состоится в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Артур провел шесть матчей за «Америку» и сделал одну результативную передачу. 25 марта футболист дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Марокко (1:2).

Футбол
ФК Байер
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Бундеслига: «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд, «Шальке» — «Байер» и другие матчи 26-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
Результаты / календарь
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34 тур
31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 16:30
Шальке – Байер
 - : -
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
2.04 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
2.04 18:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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