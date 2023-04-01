«Байер» подпишет 20-летнего защитника сборной Бразилии Артура

«Байер» договорился о трансфере защитника бразильского клуба «Америка» Артура, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Немецкая команда заплатит за 20-летнего футболиста 7 миллионов евро, в ближайшие дни он пройдет медосмотр и подпишет все документы. Трансфер состоится в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Артур провел шесть матчей за «Америку» и сделал одну результативную передачу. 25 марта футболист дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Марокко (1:2).