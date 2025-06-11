«Байер» подписал защитника «ПСЖ» Тапа
«Байер» сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Акселя Тапа.
На прошлой неделе 17-летний футболист стал чемпионом Франции в составе молодежной команды «ПСЖ» U19. В сезоне-2024/25 Тап также сыграл три матча за основной состав парижского клуба.
Игрок подписал с «Байером» долгосрочный контракт и перешел в леверкузенский клуб бесплатно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|16-4
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-8
|10
|
5
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|
6
|Эльферсберг
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
7
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|15-5
|9
|
8
|Вердер
|6
|2
|3
|1
|12-12
|9
|
9
|Гамбург
|6
|3
|0
|3
|6-15
|9
|
10
|Аугсбург
|6
|2
|2
|2
|16-12
|8
|
11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|10-16
|8
|
12
|Кельн
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
13
|Штутгарт
|6
|2
|0
|4
|8-10
|6
|
14
|Шальке
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|
15
|Падерборн
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|
16
|Унион Б
|6
|1
|2
|3
|5-17
|5
|
17
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-13
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|0
|5
|7-18
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:30
|Айнтрахт Ф – Кельн
|1 : 0
|17.10
|16:30
|Эльферсберг – Аугсбург
|4 : 3
|17.10
|16:30
|Гамбург – Штутгарт
|1 : 0
|17.10
|16:30
|Шальке – Майнц
|0 : 1
|17.10
|16:30
|Унион Б – Боруссия Д
|0 : 0
|17.10
|16:30
|Вердер – Падерборн
|2 : 2
|17.10
|19:30
|Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|18.10
|16:30
|Байер – Фрайбург
|- : -
|18.10
|18:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|6
|
|
Патрик Шик
Байер
|5
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|5
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Мигель Гутьеррес
Байер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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