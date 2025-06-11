«Байер» подписал защитника «ПСЖ» Тапа

«Байер» сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Акселя Тапа.

На прошлой неделе 17-летний футболист стал чемпионом Франции в составе молодежной команды «ПСЖ» U19. В сезоне-2024/25 Тап также сыграл три матча за основной состав парижского клуба.

Игрок подписал с «Байером» долгосрочный контракт и перешел в леверкузенский клуб бесплатно.