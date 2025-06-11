Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

«Байер» подписал защитника «ПСЖ» Тапа

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Байер» сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Акселя Тапа.

На прошлой неделе 17-летний футболист стал чемпионом Франции в составе молодежной команды «ПСЖ» U19. В сезоне-2024/25 Тап также сыграл три матча за основной состав парижского клуба.

Игрок подписал с «Байером» долгосрочный контракт и перешел в леверкузенский клуб бесплатно.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Байер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Бекхэм может побороться за пост президента ФИФА. В нем видят реальную угрозу для Инфантино
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Популярное видео
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» отказался платить 100 миллионов евро за Экитике

Форвард «Байера» Бонифейс назвал Хайкина топ-вратарем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 6 4 2 0 11-4 14
2
 Фрайбург 5 4 1 0 14-4 13
3
 Бавария 5 3 2 0 16-4 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-8 10
5
 Майнц 6 3 1 2 14-10 10
6
 Эльферсберг 6 3 1 2 12-11 10
7
 РБ Лейпциг 5 3 0 2 15-5 9
8
 Вердер 6 2 3 1 12-12 9
9
 Гамбург 6 3 0 3 6-15 9
10
 Аугсбург 6 2 2 2 16-12 8
11
 Айнтрахт Ф 6 2 2 2 10-16 8
12
 Кельн 6 2 1 3 8-11 7
13
 Штутгарт 6 2 0 4 8-10 6
14
 Шальке 6 1 2 3 4-7 5
15
 Падерборн 6 1 2 3 5-9 5
16
 Унион Б 6 1 2 3 5-17 5
17
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-13 3
18
 Боруссия М 5 0 0 5 7-18 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.10 21:30 Айнтрахт Ф – Кельн 1 : 0
17.10 16:30 Эльферсберг – Аугсбург 4 : 3
17.10 16:30 Гамбург – Штутгарт 1 : 0
17.10 16:30 Шальке – Майнц 0 : 1
17.10 16:30 Унион Б – Боруссия Д 0 : 0
17.10 16:30 Вердер – Падерборн 2 : 2
17.10 19:30 Бавария – РБ Лейпциг - : -
18.10 16:30 Байер – Фрайбург - : -
18.10 18:30 Боруссия М – Хоффенхайм - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 6
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 5
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 5
П
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 4
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Мигель Гутьеррес
Мигель Гутьеррес

Байер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 3 1 0
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 5 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости