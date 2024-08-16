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«Байер» подписал новый контракт с полузащитником Робертом Андрихом

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«Байер» объявил о подписании нового соглашения с полузащитником команды Робертом Андрихом.

Новый контракт 29-летнего хавбека с леверкузенцами рассчитан до 30 июня 2028 года. Его предыдущее соглашение истекало летом 2026 года.

Андрих перешел в «Байер» из берлинского «Униона» в августе 2021 года за 6,5 миллионов евро. В прошлом сезоне немец провел 45 матчей за «фармацевтов» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Вместе с «Байером» Андрих стал чемпионом и обладателем Кубка Германии. Также полузащитник принял участие в финальном матче Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

Футбол
ФК Байер
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