«Байер» подписал алжирского полузащитника

Полузащитник «Герты» и сборной Алжира Ибраим Маза перешел в «Байер».

Леверкузенский клуб сообщил о заключении контракта с футболистом до 2030 года.

Трансфер 19-летнего игрока обошелся в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 30 матчей во второй Бундеслиге, забив 5 мячей и сделав 5 голевых передач.

Маза родился в Берлине и с 11 лет играл в системе «Герты».