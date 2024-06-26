«Байер» подписал 16-летнего Натали из «Барселоны»

Защитник академии «Барселоны» Андреа Натали подписал контракт с «Байером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 16-летним итальянцем рассчитано до лета 2027 года.

Натали является игроком юниорской сборной Италии до 17 лет. Он выступал за молодежную команду «Барселоны» до 18 лет.