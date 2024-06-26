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Сегодня, 13:37

«Байер» подписал 16-летнего Натали из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник академии «Барселоны» Андреа Натали подписал контракт с «Байером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 16-летним итальянцем рассчитано до лета 2027 года.

Натали является игроком юниорской сборной Италии до 17 лет. Он выступал за молодежную команду «Барселоны» до 18 лет.

ФК Байер
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 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
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 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
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7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
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 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
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 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
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18.05 16:30
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Боруссия Д – Дармштадт
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18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
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