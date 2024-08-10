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Сегодня, 12:19

«Байер» планирует продлить контракт с полузащитником Адли

Виктория Кравченко
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«Байер» хочет продлить контракт со своим полузащитником Амином Адли, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клуб не намерен расставаться с игроком. Руководство намерено сохранить его.

Сороны уже провели первые переговоры, где обсудили новое соглашение.

В последнем сезоне бундеслиги 24-летний Адли отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

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