«Байер» планирует продлить контракт с полузащитником Адли

«Байер» хочет продлить контракт со своим полузащитником Амином Адли, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клуб не намерен расставаться с игроком. Руководство намерено сохранить его.

Сороны уже провели первые переговоры, где обсудили новое соглашение.

В последнем сезоне бундеслиги 24-летний Адли отметился 4 голами и 5 результативными передачами.