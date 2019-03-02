"Байер" переиграл "Фрайбург" и поднялся на шестое место в чемпионате Германии

"Байер" обыграл "Фрайбург" в матче 24-го тура чемпионата Германии. В составе победителей голами отличились Чарльз Арангис и Леон Бэйли.

"Байер" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 39 очков. "Фрайбург", имея в своем активе 27 очков, остался на 13-й строчке.

В другом матче дня "Нюрнберг" на своем поле уступил "Лейпцигу" - 0:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Байер" - "Фрайбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Арангис, 4 (1:0). Бэйли, 73 (2:0).

"Байер": Храдецки, Бендер (Драгович, 22), Вайзер, Та, Едвай, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц (Кор, 85), Фолланд, Бэйли (Паулинью, 87).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 74), Абраши (Хелер, 81), Грифо, Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 68).

Судья: Винкманн (Германия).

2 марта. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Нюрнберг" - "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:1)

Гол: Клостерманн, 40.

Нереализованный пенальти: Беренс, 10 (вратарь)

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Керк (Мисидьян, 66), Кубо (Кнелль, 81), Эррас, Левен, Исхак.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Мукьеле, 90+2), Забитцер (Брума, 90+3), Ляймер, Адамс, Поульсен, Кунья (Ильзанкер, 86).

Предупреждения: Лайбольд, 36. Забитцер, 51. Беренс, 57. Конате, 58. Кампль, 70.

Судья: Шлагер (Германия).

2 марта. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

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