«Байер» одолел «Шальке», «Бавария» в бундеслиге уже седьмая
«Байер» победил «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 2:1. Леверкузенцы сравнялись с командой и догнали их в таблице по очкам.
Действующий чемпион Германии «Бавария» по итогам 14-го тура опустилась в таблице на седьмое место.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
14-й тур
«Байер» — «Шальке» — 2:1 (1:0)
Голы: Аларио, 15 (1:0). Аларио, 81 (2:0). Раман, 82 (2:1).
«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис, Беллараби (Фолланд, 79), Хаверц (Амири, 71), Аларио, Бэйли (Диаби, 60).
«Шальке»: Нюбель, Очипка, Кенни (Ут, 87), Озан Кабак, Калиджури (Матондо, 78), Маскарель, Раман, Сердар, Харит, Маккенни, Бургшталлер (Кутуджу, 70).
Предупреждения: Калиджури, 29. Венделл, 43. Раман, 53. Аларио, 83.
Судья: Осмерс.
7 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/