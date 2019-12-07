«Байер» одолел «Шальке», «Бавария» в бундеслиге уже седьмая

«Байер» победил «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 2:1. Леверкузенцы сравнялись с командой и догнали их в таблице по очкам.

Действующий чемпион Германии «Бавария» по итогам 14-го тура опустилась в таблице на седьмое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

«Байер» — «Шальке» — 2:1 (1:0)

Голы: Аларио, 15 (1:0). Аларио, 81 (2:0). Раман, 82 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис, Беллараби (Фолланд, 79), Хаверц (Амири, 71), Аларио, Бэйли (Диаби, 60).

«Шальке»: Нюбель, Очипка, Кенни (Ут, 87), Озан Кабак, Калиджури (Матондо, 78), Маскарель, Раман, Сердар, Харит, Маккенни, Бургшталлер (Кутуджу, 70).

Предупреждения: Калиджури, 29. Венделл, 43. Раман, 53. Аларио, 83.

Судья: Осмерс.

7 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».