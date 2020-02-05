«Байер» обыграл «Штутгарт» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии. Ему помог автогол соперника

«Байер» обыграл «Штутгарт» в 1/8 финала Кубка Германии со счетом 2:1. Примечательно, что один из голов леверкузенского клуба быз забит за счет автогола соперника — вратарь «Штутгарта» Фабиан Бредлов пытался кулаком выбить мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота.

В другом матче в 1/8 финала Кубка Германии «Унион» из Берлина на выезде обыграл «Ферль» — 1:0.

Кубок Германии

1/8 финала

«Байер» — «Штутгарт» — 2:1 (0:0)

Голы: Бредлов, 71 — в свои ворота (1:0). Аларио, 83 (2:0). Вамангитука, 85 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Бендер (Та, 46), Вайзер, Синкгравен (Венделл, 87), Беллараби, Демирбай, Хаверц, Паласиос, Аларио, Диаби (Амири, 67).

Предупреждения: Вайзер, 30. Храдецки, 85.

Судья: Штайнхаус (Германия).

5 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Ферль» — «Унион Б» — 0:1 (0:0)

Гол: Андрих, 85.

«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 73), Андрих, Уджа (Бюльтер, 60), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 90+2).

Предупреждения: Ингвартсен, 7. Андрих, 56.

Судья: Яблонски (Германия).

5 февраля. Ферль. Стадион «Шпортклуб-Арена».