«Байер» обыграл гладбахскую «Боруссию» и обогнал ее, поднявшись в тройку

«Байер» одержал выездную победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 27-го тура чемпионата Германии — 3:1. Дубль оформил 20-летний Кай Хаверц. Леверкузенцы обошли сегодняшнего соперника и поднялись в тройку лидеров. «Боруссия» опустилась на четвертое место и может выпасть из зоны Лиги чемпионов по итогам тура.

В других встречах «Падерборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», а «Вердер» одержал минимальную победу над «Фрайбургом».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

«Падерборн» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)

Голы: Сков, 4 (0:1). Србени, 9 (1:1).

«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Хольтманн (Мамба, 65), Дрэгер (Янс, 81), Коллинз, Шонлау, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 81), Василиадис (Ястржембски, 82), Србени (Цолински, 76).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Пош, Руди (Гайгер, 76), Кадержабек, Цубер (Даббур, 63), Гриллич, Баумгартнер, Сков, Бебу (Байер, 76).

Предупреждения: Василиадис, 31. Гьясула, 61. Србени, 67.

Судья: Штайнхаус.

23 мая. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

«Боруссия» М — «Байер» — 1:3 (0:1)

Голы: Хаверц, 7 (0:1). Тюрам, 52 (1:1). Хаверц, 58 — с пенальти (1:2). Бендер, 81 (1:3).

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штробль (Бенеш, 76), Хофманн, Нойхаус, Плеа, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78).

«Байер»: Храдецки, Драгович (Баумгартлингер, 81), Бендер, Вайзер, Синкгравен, Тапсоба, Арангис, Беллараби (Бэйли, 66), Демирбай, Хаверц, Диаби.

Предупреждения: Диаби, 62. Бенсебаини, 71.

Судья: Шторкс.

23 мая. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«Фрайбург» — «Вердер» — 0:1 (0:1)

Гол: Биттенкурт, 19.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо, Хаберер (Абраши, 72), Шоллои (Квон Чхан Хун, 81), Петерсен, Хелер.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Баргфреде, 35), Гебре Селассие, Велькович, Фридль (Ланг, 82), Классен, Биттенкурт (Бартельс, 63), Эггештайн, Рашица (Зельке, 82), Саджент (Осако, 63).

Предупреждения: Фридль, 29. Баргфреде, 42.

Удаление: Баргфреде, 88.

Судья: Хартманн.

23 мая. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

Ставки на все топовые матчи бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.