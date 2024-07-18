«Байер» может подписать Матипа

Защитник Жоэль Матип может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 32-летним камерунцем интересуется «Байер». Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо хочет укрепить защиту опытным игроком.

Ранее Матип, родившийся в Бохуме, уже выступал в Германии за «Шальке» с 2009 по 2016 год.

В минувшем сезоне Матип провел за «Ливерпуль» 14 матчей, в которых заработал две желтые карточки.