«Байер» может подписать Матипа
Защитник Жоэль Матип может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, 32-летним камерунцем интересуется «Байер». Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо хочет укрепить защиту опытным игроком.
Ранее Матип, родившийся в Бохуме, уже выступал в Германии за «Шальке» с 2009 по 2016 год.
В минувшем сезоне Матип провел за «Ливерпуль» 14 матчей, в которых заработал две желтые карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
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