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Сегодня, 12:10

«Байер» может подписать Матипа

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Жоэль Матип может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 32-летним камерунцем интересуется «Байер». Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо хочет укрепить защиту опытным игроком.

Ранее Матип, родившийся в Бохуме, уже выступал в Германии за «Шальке» с 2009 по 2016 год.

В минувшем сезоне Матип провел за «Ливерпуль» 14 матчей, в которых заработал две желтые карточки.

Жоэль Матип
ФК Байер
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
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