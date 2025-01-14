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«Байер» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Байер» и «Майнц» встретятся в чемпионате Германии 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Байер» и «Майнц» встретятся в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Начало матча на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) — в 22.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует за 5 минут до игры — в 22.25 мск.

Изучать ключевые события и результат игры «Байер» — «Майнц» можно в матч-центре нашего сайта.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Майнц

После 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 35 очков и занимал второе место в турнирной таблице, предыдущим соперником «фармацевтов» была дортмундская «Боруссия» (3:2). У «Майнца» — 28 очков и пятая строчка, в субботу «карнавальники» выиграли у «Бохума» (2:0).

ФК Байер
ФК Майнц
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«Хольштайн» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 12 3 1 48-13 39
2
 Байер 16 10 5 1 40-23 35
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 36-23 30
4
 РБ Лейпциг 16 9 3 4 28-22 30
5
 Майнц 16 8 4 4 30-20 28
6
 Фрайбург 16 8 3 5 24-26 27
7
 Штутгарт 16 7 5 4 30-25 26
8
 Боруссия Д 16 7 4 5 30-25 25
9
 Вердер 16 7 4 5 28-29 25
10
 Вольфсбург 16 7 3 6 33-28 24
11
 Боруссия М 16 7 3 6 25-21 24
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
13
 Аугсбург 16 4 4 8 17-33 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
16
 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
17
 Хольштайн 16 2 2 12 21-41 8
18
 Бохум 16 1 3 12 13-37 6
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 20:30
Хольштайн – Боруссия Д
 - : -
14.01 22:30
Байер – Майнц
 - : -
14.01 22:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
14.01 22:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
15.01 20:30
Бохум – Ст-Паули
 - : -
15.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
15.01 22:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 22:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
15.01 22:30
Вердер – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 15
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 14
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 5
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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