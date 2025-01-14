«Байер» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Байер» и «Майнц» встретятся в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Начало матча на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) — в 22.30 по московскому времени.
Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует за 5 минут до игры — в 22.25 мск.
Изучать ключевые события и результат игры «Байер» — «Майнц» можно в матч-центре нашего сайта.
После 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 35 очков и занимал второе место в турнирной таблице, предыдущим соперником «фармацевтов» была дортмундская «Боруссия» (3:2). У «Майнца» — 28 очков и пятая строчка, в субботу «карнавальники» выиграли у «Бохума» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|
2
|Байер
|16
|10
|5
|1
|40-23
|35
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|36-23
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|
5
|Майнц
|16
|8
|4
|4
|30-20
|28
|
6
|Фрайбург
|16
|8
|3
|5
|24-26
|27
|
7
|Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|
8
|Боруссия Д
|16
|7
|4
|5
|30-25
|25
|
9
|Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|
10
|Вольфсбург
|16
|7
|3
|6
|33-28
|24
|
11
|Боруссия М
|16
|7
|3
|6
|25-21
|24
|
12
|Унион Б
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|
13
|Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|
14
|Ст-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|
15
|Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|
16
|Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|
17
|Хольштайн
|16
|2
|2
|12
|21-41
|8
|
18
|Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
|14.01
|20:30
|
Хольштайн – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|14.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.01
|20:30
|
Бохум – Ст-Паули
|- : -
|15.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|22:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|15.01
|22:30
|
Вердер – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4