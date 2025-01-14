«Байер» и «Майнц» встретятся в чемпионате Германии 14 января

«Байер» и «Майнц» встретятся в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Начало матча на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) — в 22.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует за 5 минут до игры — в 22.25 мск.

Изучать ключевые события и результат игры «Байер» — «Майнц» можно в матч-центре нашего сайта.

После 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 35 очков и занимал второе место в турнирной таблице, предыдущим соперником «фармацевтов» была дортмундская «Боруссия» (3:2). У «Майнца» — 28 очков и пятая строчка, в субботу «карнавальники» выиграли у «Бохума» (2:0).