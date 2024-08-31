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Сегодня, 21:33

«Байер» прервал 35-матчевую беспроигрышную серию в бундеслиге, уступив «Лейпцигу»

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«Байер» — «Лейпциг».
Фото Reuters

«Байер» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 2:3 в домашнем матче 2-го тура немецкой бундеслиги.

В составе победителей голы забили Кевин Кампль и Лои Опенда (дубль). У «аспириновых» отличились Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо.

На 26-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку наставнику «красных быков» Марко Розе.

«Байер» прервал 35-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо уступила впервые за последние 15 месяцев во внутреннем первенстве.

«Лейпциг» набрал шесть очков и возглавил таблицу бундеслиги. «Байер» пребывает на девятой строчке, имея в активе три балла.

В следующем матче «Лейпциг» примет «Унион Берлин», а «Байер» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:3
РБ Лейпциг
Футбол
ФК Байер
ФК Лейпциг
7
1
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
2
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
3
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
4
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
5
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
9
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
15
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
Результаты / календарь
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34 тур
30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 1 : 0
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 0 : 2
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 3 : 1
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 0 : 2
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 3
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 0
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 2 : 3
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Лукас Кюблер

Лукас Кюблер

Фрайбург

 2
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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