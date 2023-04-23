«Байер» обыграл «Лейпциг» в бундеслиге

«Байер» на своем поле одержал победу над «Лейпцигом» в 29-м туре бундеслиги — 2:0.

Хозяева открыли счет в концовке первого тайма — отличился Адам Гложек. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Доминик Собослаи, а сразу после этого Надим Амири удвоил преимущество «Байера», реализовав одиннадцатиметровый.

«Байер» с 47 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» с 51 баллом идет на пятой строчке.