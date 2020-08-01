«Байер» и «Шальке» поборятся с «Баварией» за защитника «Норвича»

«Байер» и «Шальке» интересуются защитником «Норвича» Максом Ааронсом, сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sports Germany.

По информации источника, оба клуба намерены побороться за 20-летнего англичанина с «Баварией», об интересе которой СМИ писали ранее. Сообщается, что при этом сам Ааронс, вылетевший вместе с «Норвичем» в чемпионшип по итогам сезона-2019/20, хотел бы продолжить карьеру в Англии.

В сезоне-2019/20 Ааронс провел за «Норвич» 40 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.