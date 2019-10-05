«Байер» и «Лейпциг» сыграли вничью и упустили шанс единолично возглавить бундеслигу

«Байер» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче 7-го тура бундеслиги — 1:1. Оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись с лидером таблицы «Баварией», которая сегодня уступила «Хоффенхайму» (1:2).

Также лидеров догнал и «Фрайбург» — у четырех команд бундеслиги стало по 14 очков.

«Байер» — соперник «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

7-й тур

«Байер» — «Лейпциг» — 1:1 (0:0)

Голы: Фолланд, 66 (1:0). Нкунку, 78 (1:1).

«Байер»: Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Синкгравен (Венделл, 46), Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 89), Беллараби (Диаби, 76), Амири, Хаверц, Фолланд.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер (Шик, 63), Форсберг, Ляймер, Демме, Вернер (Нкунку, 59), Кунья (Поульсен, 70).

Предупреждения: Синкгравен, 45. Демме, 60. Поульсен, 73. Вайзер, 74.

Судья: Фриц.

5 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Падерборн» — «Майнц» — 1:2 (1:2)

Голы: Куэйсон, 8 (0:1). Цолински, 14 (1:1). Брозински, 32 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Коллинз, 79 (вратарь)

«Падерборн»: Цингерле, Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула (Риттер, 64), Каули (Антви-Аджей, 84), Прегер, Василиадис, Михель (Шелтон, 64), Цолински.

«Майнц»: Центнер, Брозински, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон (Буркардт, 77), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Боэтиус (Баррейро, 90), Онисиво (Солои, 85).

Предупреждения: Ниакате, 25. Баку, 35. Риттер, 67. Озтунали, 70. Буркардт, 83.

Судья: Иттрих.

5 октября. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».