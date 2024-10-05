«Байер» не смог удержать победу над «Хольштайном»

«Байер» дома сыграл вничью с «Хольштайном» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Хозяева забили первые два гола в этой встрече — у команды из Леверкузена отличились Виктор Бонифаце и Йонас Хофманн. Эсекиэль Паласиос записал на свой счет две результативные передачи. Мячи гостей отыграли Максим Гешвилл и Янн-Фите Арп, реализовавший пенальти.

«Байер» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» (2) располагается на предпоследней, 17-й позиции.

В других матчах дня «Вольфсбург» на выезде обыграл «Бохум» со счетом 3:1, «Фрайбург» победил «Вердер» благадаря голу Рицу Доана, а «Боруссия» из Дортмунда уступила «Униону» (1:2).