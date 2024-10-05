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Сегодня, 18:30

«Байер» не смог удержать победу над «Хольштайном»

Алина Савинова
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«Байер» дома сыграл вничью с «Хольштайном» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Хозяева забили первые два гола в этой встрече — у команды из Леверкузена отличились Виктор Бонифаце и Йонас Хофманн. Эсекиэль Паласиос записал на свой счет две результативные передачи. Мячи гостей отыграли Максим Гешвилл и Янн-Фите Арп, реализовавший пенальти.

«Байер» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» (2) располагается на предпоследней, 17-й позиции.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Хольштайн

В других матчах дня «Вольфсбург» на выезде обыграл «Бохум» со счетом 3:1, «Фрайбург» победил «Вердер» благадаря голу Рицу Доана, а «Боруссия» из Дортмунда уступила «Униону» (1:2).

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:1
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:3
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Боруссия Д

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Фрайбург
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 Айнтрахт Ф 5 4 0 1 11-6 12
3
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
9
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
10
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
11
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
12
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
13
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
14
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
15
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
16
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-15 3
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 6 0 1 5 6-14 1
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4.10 21:30
Аугсбург – Боруссия М
 2 : 1
5.10 16:30
Байер – Хольштайн
 2 : 2
5.10 16:30
Бохум – Вольфсбург
 1 : 3
5.10 16:30
Унион Б – Боруссия Д
 2 : 1
5.10 16:30
Вердер – Фрайбург
 0 : 1
5.10 19:30
Ст-Паули – Майнц
 - : -
6.10 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
6.10 18:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.10 20:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
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Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 4 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
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