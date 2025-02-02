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Сегодня, 18:00

«Байер» — «Хоффенхайм»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в бундеслиге 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хаби Алонсо, главный тренер ФК «Байер».
Фото Reuters

«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 20-го тура бундеслиги в воскресенье, 2 февраля. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров чемпионата Германии леверкузенский клуб с 42 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Команда из Зинсхайма с 18 баллами занимает 15-ю строчку бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Хоффенхайм

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Футбол
ФК Байер
ФК Хоффенхайм
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 3 1 62-19 51
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 РБ Лейпциг 20 9 6 5 34-29 33
5
 Штутгарт 20 9 5 6 37-30 32
6
 Майнц 20 9 4 7 33-24 31
7
 Боруссия М 20 9 3 8 32-30 30
8
 Вердер 20 8 6 6 34-36 30
9
 Фрайбург 20 9 3 8 27-36 30
10
 Боруссия Д 20 8 5 7 36-34 29
11
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
12
 Аугсбург 20 7 5 8 24-35 26
13
 Ст-Паули 20 6 3 11 18-22 21
14
 Унион Б 20 5 6 9 16-27 21
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
16
 Хайденхайм 20 4 2 14 25-42 14
17
 Хольштайн 20 3 3 14 31-52 12
18
 Бохум 20 2 4 14 17-44 10
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34 тур
31.01 22:30
Вердер – Майнц
 1 : 0
1.02 17:30
Бавария – Хольштайн
 4 : 3
1.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 1
1.02 17:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 1 : 2
1.02 17:30
Ст-Паули – Аугсбург
 1 : 1
1.02 17:30
Штутгарт – Боруссия М
 1 : 2
1.02 20:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 0 : 0
2.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
2.02 19:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 19
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 17 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
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