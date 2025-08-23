«Байер» проиграл «Хоффенхайму» в первом матче сезона
«Байер» на своем поле уступил «Хоффенхайму» в 1-м туре чемпионата Германии-2025/26 — 1:2.
Счет на 6-й минуте матча открыл защитник хозяев Джарелл Куанса. На 25-й минуте Фисник Асллани сделал счет равным, а на 52-й Тим Лемперле вывел гостей вперед.
«Байер» провел первый матч в бундеслиге под руководством Эрика тен Хага, который возглавил команду 26 мая. Во втором туре чемпионата Германии клуб из Леверкузена на выезде сыграет против «Вердера», а «Хоффенхайм» примет у себя «Айнтрахт». Оба матча пройдут 30 августа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122-36
|89
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70-34
|73
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66-47
|65
|
4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71-49
|62
|
5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65-52
|61
|
6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68-47
|59
|
7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51-57
|47
|
8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61-65
|44
|
9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45-61
|43
|
10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44-53
|40
|
11
|Унион Б
|34
|10
|9
|15
|44-58
|39
|
12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42-53
|38
|
13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40-54
|38
|
14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49-63
|32
|
15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37-60
|32
|
16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45-69
|29
|
17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41-72
|26
|
18
|Ст-Паули
|34
|6
|8
|20
|29-60
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|16:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Байер – Гамбург
|1 : 1
|16.05
|16:30
|Бавария – Кельн
|5 : 1
|16.05
|16:30
|Айнтрахт Ф – Штутгарт
|2 : 2
|16.05
|16:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|4 : 1
|16.05
|16:30
|Хайденхайм – Майнц
|0 : 2
|16.05
|16:30
|Ст-Паули – Вольфсбург
|1 : 3
|16.05
|16:30
|Унион Б – Аугсбург
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|19
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|27
|2
|4
|
|
Йенс Кастроп
Боруссия М
|26
|2
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|30
|2
|2
Новости