Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

23 августа 2025, 18:28

«Байер» проиграл «Хоффенхайму» в первом матче сезона

Алина Савинова
23 августа. «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2) на старте сезона бундеслиги.
Фото Global Look Press

«Байер» на своем поле уступил «Хоффенхайму» в 1-м туре чемпионата Германии-2025/26 — 1:2.

Счет на 6-й минуте матча открыл защитник хозяев Джарелл Куанса. На 25-й минуте Фисник Асллани сделал счет равным, а на 52-й Тим Лемперле вывел гостей вперед.

«Байер» провел первый матч в бундеслиге под руководством Эрика тен Хага, который возглавил команду 26 мая. Во втором туре чемпионата Германии клуб из Леверкузена на выезде сыграет против «Вердера», а «Хоффенхайм» примет у себя «Айнтрахт». Оба матча пройдут 30 августа.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
23 августа 2025, 16:30. БайАрена (Леверкузен)
Байер
1:2
Хоффенхайм
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
23 августа 2025, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:3
Аугсбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
23 августа 2025, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:3
Вольфсбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
23 августа 2025, 16:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
4:1
Вердер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
23 августа 2025, 16:30. Ан дер Альтен Ферстерай (Берлин)
Унион Б
2:1
Штутгарт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Байер
ФК Хоффенхайм
Читайте также
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» в матче 1-го тура бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости