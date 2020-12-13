«Байер» обыграл «Хоффенхайм» и вышел на первое место в бундеслиге

«Байер» победил «Хоффенхайм» (4:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Леон Бэйли, еще по мячу забили Флориан Вирц и Лукас Аларио. У гостей забил Кристоф Баумгартнер.

Игроки «Хоффенхайма» во втором тайме получили две красные карточки — с поля были удалены Флориан Гриллич и Штефан Пош.

«Байер» набрал 25 очков и вышел на первое место. У ближайших преследователей «Баварии» и «Лейпцига» по 24 очка. «Хоффенхайм» на 12-м месте — 12 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

11-й тур

«Байер» — «Хоффенхайм» — 4:1 (2:0)

Голы: Бэйли, 4 (1:0). Бэйли, 27 (2:0). Баумгартнер, 50 (2:1). Вирц, 55 (3:1). Аларио, 90+1 — с пенальти (4:1).

«Байер»: Храдецки, Та, Синкгравен (Венделл, 66), Тапсоба, Бендер (Вайзер, 75), Баумгартлингер (Драгович, 83), Амири, Вирц, Шик (Аларио, 66), Бэйли (Беллараби, 75), Диаби.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Пош, Руди (Сков, 46), Гриллич, Самассеку (Богард, 86), Сессеньон, Баумгартнер (Акпогума, 76), Крамарич (Гачинович, 76), Бебу (Бельфодиль, 59).

Предупреждения: Диаби, 31. Синкгравен, 35. Гриллич, 38. Пош, 58. Амири, 74. Фогт, 74. Нордтвейт, 90+1.

Удаления: Гриллич, 64. Пош, 79.

Судья: Петерсен.

13 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».