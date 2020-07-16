«Байер» хочет за Хаверца 100 миллионов евро

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц готов покинуть команду. Леверкузенцы хотят получить за него порядка 100 миллионов евро, сообщает Kicker. Они не против того, чтобы получить часть суммы в виде бонусов.

«Байер» не отпустит Хаверца до окончания розыгрыша Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала с «Рейнджерс» немецкая команда выиграла со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач. «Байер» занял пятое место в чемпионате Германии и вышел в финал национального кубка, где проиграл «Баварии». Хавбек не хочет в немецкую команду.