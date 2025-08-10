«Байер» хочет приобрести защитника «Севильи» Баде

«Байер» заинтересован в подписании защитника «Севильи» Лоика Баде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство леверкузенского клуба уже сделало предложение «Севилье» по покупке 25-летнего футболиста. Отмечается, что переговоры находятся в активной фазе. Сумма трансфера может составить от 20 до 30 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Баде со стороны «Астон Виллы», которая намерена укрепить линию обороны на фоне проблем из-за травм Тайрона Мингса.

В сезоне-2024/25 защитник провел 33 матча за «Севилью» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.